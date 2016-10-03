Рубль в начале дня растет по отношению к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.46 мск понедельника снижался на 0,31 руб. до 62,49 руб., курс евро - на 0,47 руб. до 70,19 руб., следует из данных Московской биржи.

Ранее мировые цены на нефть показали рост. Утром 3 октября котировки Brent впервые с августа превысили $50 за баррель. На динамику индексов и валютных курсов прежде всего повлияли новости из Алжира. Вечером 28 сентября стало известно, что страны – члены ОПЕК на неформальной встрече договорились снизить максимум добычи нефти с текущих 33,24 млн барр. в сутки до 32,5–33 млн барр. в сутки. Окончательные письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты уже на официальной встрече нефтяного картеля, она состоится 30 ноября в Вене. Там же должны быть распределены квоты на добычу каждой из стран ОПЕК и определены сроки сокращения. Кроме того, агентство Reuters пишет, что увеличению цен способствовал рост спроса на риск в надежде на соглашение Deutsche Bank с минюстом США.

Вечером 30 сентября курс доллара обновил исторический минимум текущего года, упав до 62,64 руб.

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