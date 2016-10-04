Brent торгуется на уровне $50,65 за баррель

К 8.30 мск 4 октября декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $50,65 за баррель. К этому же времени ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $48,57 за баррель. В минувший понедельник котировки Brent росли до трехмесячного максимума в $50,9 за баррель. На закрытии торгов цена контракта составляла $50,89 (+1,4%), отмечает «Интерфакс».

Рынок ждет публикации еженедельных данных о запасах нефти на американском рынке. Аналитики прогнозируют, что за прошедшую неделю они могли заметно вырасти.

Эксперты Barclays указывают, что позитивные ожидания в отношении сделки стран ОПЕК, которые привели к росту цен за прошлую неделю на 7%, находятся сейчас на высоком уровне. Однако есть риск серьезного снижения цен, если эти ожидания не оправдаются.

Есть существенный риск, что «Вена станет Дохой 2.0», предупреждают аналитики Morgan Stanley, напоминая о провале соглашения добывающих стран в апреле. По мнению стратега банка, многие вопросы, связанные с достижением финальных договоренностей о снижении коллективной добычи на 1–2%, пока не решены.

При этом эксперты сомневаются, что с учетом баланса спроса и предложения на рынке цены могут подняться в ближайшее время выше $55 даже при отсутствии явных негативных сигналов.