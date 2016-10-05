MasterCard введет штрафы за отсутствие возможности бесконтактной оплаты – «Коммерсантъ»

Система MasterCard будет штрафовать банки-эсквайеры на 2500 евро при отсутствии в новых терминалах оплаты бесконтактной функции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ее представителей банкам. Это позволит системе приблизиться к плану перевода всех точек приема платежей на бесконтактную технологию к 2020 г.

За год с 1 января 2019 г. банкам предстоит заменить на устройства с бесконтактной функцией все POS-терминалы, следуетиз письма. На 1 июля 2016 г. в торговых сетях их было 1,58 млн штук, из которых с функцией бесконтактной оплаты — не более 30%.

Размер комиссии банки не раскрывают, но участники рынка говорят, что в среднем комиссия интерчейндж составляет 1-1,2% от суммы трансакции, при бесконтактной оплате она может быть ниже на 0,2-0,3 процентного пункта.