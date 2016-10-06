Credit Suisse прогнозирует дальнейшее укрепление рубля

Эксперты Credit Suisse считают, что в дальнейшем рубль продолжит укреплять позиции, сообщает Bloomberg. В последние дни рубль демонстрировал самый высокий рост среди валют развивающихся рынков. Увеличение стоимости рубля в два раза больше, чем, например, динамика роста южноафриканского рэнда.

В Credit Suisse отметили, что положительный эффект продолжает оказывать повышение цен на нефть. Агентство указывает, что 30-дневная корреляция между котировками Brent и рублевым курсом увеличилась до 0,7 против годичного минимума 0,45 в августе. «В настоящее время тенденция роста мировых цен на нефть усиливается, что дает преимущества рублю перед турецкой лирой и южноафриканским рэндом», - говорит аналитик Credit Suisse.

5 октября стоимость барреля Brent превысила $52 впервые с начала июня. На следующий день, 6 октября, цена нефти WTI с конца июня также впервые побила отметку $50 за баррель.