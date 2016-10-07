Чистая прибыль Сбербанка за сентябрь составила 53,9 млрд рублей

В сентябре Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 53,9 млрд руб., следует из сообщения банка. При этом доля просроченной задолженности юридических лиц сократилась с 3,2% до 2,4%, физических лиц – с 4,2% до 4%.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев составил 829,5 млрд руб., увеличившись на 5,6%. Чистый комиссионный доход увеличился по сравнению с девятью месяцами 2015 г. на 21,7% до 227,5 млрд руб. Прибыль до уплаты налога составила 487,4 млрд руб., чистая прибыль – 376,7 млрд руб.

Совокупный финансовый результат, включающий доходы от переоценки ценных бумаг для продажи, составил 444,8 млрд руб. Активы в сентябре увеличились на 0,2% до 21,9 трлн руб.