На рынке готовится первое IPO негосударственных пенсионных фондов – «Коммерсантъ»

Финансовая группа «Будущее», объединяющая НПФ Бориса Минца, готовит IPO на Московской бирже, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора ФГ Марину Рудневу. «Это первый опыт рыночного размещения акций представителей пенсионного бизнеса. Уверены, что момент выбран более чем удачно», - отметила она. Группа надеется продать до 20% своих акций. Книга заявок откроется 20-21 октября, закроется — в конце октября — начале ноября. Организаторы размещения – «ВТБ-Капитал» и «Атон».

«Будущее» является единственным владельцем пенсионных фондов «Уралсиб», «Образование», «Наше будущее» (бывший «Русский стандарт») и 98,86% НПФ «Телеком-Союз». По данным ЦБ, активы фондов группы на 30 июня составляли 292 млрд руб., число клиентов превышает 4,5 млн человек. Группа на 99,9955% принадлежит кипрской компании Rencetlo Investments Limited, контролирующим лицом которой является владелец O1 Group Limited Борис Минц. Убыток фонда в 2015 г. составил 3,7 млрд руб. из-за необходимости создания резервов под облигации Внешпромбанка, у которого 21 января была отозвана лицензия. По итогам 2016 г., по словам Рудневой, ожидаются более оптимистичные результаты. За 9 месяцев доходность от размещения пенсионных накоплений составила 4% годовых, резервов – 2,7%.

Группа, по словам члена ее совета директоров Игоря Минца ожидает как частных покупателей, так и институциональных инвесторов и банки. «Покупателями могут выступить и пенсионные фонды, работающие с резервами»,— сказал он. Фонды группы покупать ее бумаги в рамках этого размещения не будут. Средства от продажи направят на развитие пенсионного бизнеса.

Накануне планы возможного размещения акций на Московской бирже накануне обнародовала группа «Сафмар».