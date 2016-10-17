Brent торгуется на уровне $51,88 за баррель

К 8.20 мск понедельника декабрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,88 за баррель. К этому же времени ноябрьские контракты на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались по $50,23 за баррель. Котировки слабо снижаются в начале недели после выхода данных об очередном росте числа буровых в США, а также на фоне укрепления до 7-месячного максимума курса доллара к корзине основных мировых валют, отмечает «Интерфакс».

По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых скважин в США выросло на 4, их количество продолжает расти на протяжении полутора месяцев.

Также на прошлой неделе стало известно, что производство сырья странами ОПЕК достигло в сентябре рекордных отметок при сохраняющемся в мире ограниченном спросе и высоких запасах нефти на рынке.

30 ноября страны ОПЕК обсудят планы по снижению производства нефти. Предполагается, что для каждой страны будет установлена квота по добыче.