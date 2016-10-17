С 17 октября в Банке России перераспределены полномочия руководства

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина с 17 октября начинает лично курировать денежно-кредитную политику регулятора, напоминает «Интерфакс». О перераспределении полномочий руководства ЦБ было объявлено 3 октября. «Стало очевидно, что для решения накопившихся проблем недостаточно настройки и интенсификации работы в рамках существующей надзорной практики, необходима глубокая перестройка надзора, обновление всей системы», – объяснила эти решения тогда Набиуллина.

Первый зампред ЦБ Алексей Симановский, который курировал вопросы регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций, оставил эту должность и стал советником председателя ЦБ. Как первый зампред Симановский курировал работу зампредов ЦБ Василия Поздышева, Михаила Сухова и Владимира Сафронова. Теперь курировать Поздышева и Сафронова будет первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, вернувшийся в Банк России в январе 2015 г. Тулин займется вопросами надзора и возглавит комитет банковского надзора. Вопросы лицензирования и финансового оздоровления отойдут в ведение первого зампреда Сергея Швецова, рассказывали источники «Ведомостей».

Сухов покинул ЦБ.

Также в начале октября ЦБ сообщил, что создаст три новых департамента: анализа рисков (будет оценивать риски банков и других организаций), ликвидации и оздоровления финансовых институтов (для всех секторов рынка), а департаменты, отвечавшие за допуск на рынок кредитных и некредитных организаций, будут объединены.