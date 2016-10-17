Не отчитавшихся перед ФНС владельцев иностранных счетов начали вызывать к налоговикам – «Коммерсантъ»

ФНС начала рассылать приглашения владельцам счетов в иностранных банках, которые до 1 июня 2016 г. не отчитались налоговикам о движении средств по этим счетам. Как пишет «Коммерсантъ», они получают уведомления о непредставлении отчета о движении средств по счетам физлиц, им предлагается явиться в налоговую инспекцию под угрозой штрафа. Сумма штрафа и цель вызова в ИФНС в уведомлении не указывается. Согласно КоАПу штраф за непредставление отчета составляет до 3000 руб. при первом нарушении. По данным газеты, такие приглашения получили и те граждане, которые живут за границей более года, не являются налоговыми резидентами России и не обязаны отчитываться о своих иностранных счетах.

Представитель ФНС объяснил, что цель вызова – проверка, что «имеющий иностранные счета гражданин является валютным резидентом и отчет в ИФНС представлять был обязан». По его словам, нельзя штрафовать налогоплательщиков без подтверждения их вины.

О том, что территориальная инспекция ФНС по Москве стала рассылать иностранным резидентам (постоянно проживающим за границей россиянам) уведомления о необходимости прийти в налоговую службу для сдачи отчетности о наличии иностранного счета, о балансе и движениях по нему за 2015 г., 14 октября сообщал «Интерфакс» со ссылкой на письмо инспекции №14 от 5 октября.

«Учитывая стремление налоговых органов максимально повысить "цену" любых контрольных мероприятий, с трудом верится, что из-за мизерных штрафов налоговики будут тратить время и силы на беседы с налогоплательщиками», – полагает консультант, бывший налоговый инспектор Артем Родионов. Другие опрошенные эксперты также не верят в объяснение про нежелание штрафовать невиновных. Если налогоплательщик подтвердит, что он нерезидент, и предъявит налоговикам загранпаспорт, любые его доходы от источников в России должны облагаться по повышенной ставке, и визит в ИФНС может закончиться доначислением налогов.