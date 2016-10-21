АСВ останется главным санатором – «Коммерсантъ»

Предложение ЦБ об отстранении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от санационных процессов не получило поддержки правительства. Как пишет «Коммерсантъ», новый подход был согласован 19 октября на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Его участники рассказали изданию, что статус АСВ в качестве главного санатора решено сохранить с рядом оговорок.

Одна из них касается выделения средств на оздоровление. Ранее ЦБ высказывал претензии к тому, что при затратах в 1,6 трлн руб. санационные процессы в России не являются достаточно эффективными. Теперь средства будут выделяться Центробанком не санатору, а самому санируемому банку напрямую. Пока не ясно, будет ли денежный поток на первом этапе проходить через АСВ, прежде чем поступить конечному получателю, как это происходит сейчас.

Также ЦБ потребовал косвенного контроля над процессом оздоровления — через большинство в совете директоров АСВ. Сейчас семь из 13 мест в совете директоров принадлежит фактическому учредителю АСВ – правительству. У ЦБ пока лишь пять мест и еще одно занимает гендиректор агентства.

Еще одним условием называется передача агентством банка «Российский капитал» другому инвестору. Главным претендентом на него считается Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Вопрос о передаче банка планируется решить до конца 2016 г.