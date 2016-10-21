ЦБ назначил временную администрацию в банк РПЦ «Пересвет»

Центробанк России назначил временную администрацию сроком на полгода в главный банк РПЦ «Пересвет» и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Решение принято «в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения», говорится в пресс-релизе ЦБ.

На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов банка «Пересвет» приостановлены. «Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации», – заявили в ЦБ.

Одновременно с этим введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее чем через 14 дней со дня введения моратория.