ЦБ получит контроль в совете директоров АСВ

Правительство разрешило Центробанку самостоятельно решить, будет ли он создавать управляющую компанию для финансового оздоровления банков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора. При этом ЦБ получит контроль в совете директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Действительно, на совещании в правительстве было принято решение о подготовке проекта изменений в ряд законов, которые предполагают изменения системы управления АСВ. В частности, они предусматривают, что большинство членов совета директоров агентства будет назначаться Банком России», – заявили в ЦБ.

При этом регулятор считает, что АСВ должно перестать реализовывать часть проектов по финансовому оздоровлению банков, в том числе прекратить участие в капитале банка «Российский капитал».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство решило сохранить за АСВ статус института, курирующего санацию, но с рядом изменений. Во-первых, средства будут выделяться не санатору, а санируемому банку. Во-вторых, ЦБ потребовал контроля в совете директоров АСВ. В-третьих, АСВ должно отдать банк «Российский капитал».

«Российский капитал» занимается оздоровлением девелоперской компании «СУ-155». По данным источников «Ведомостей», «СУ-155» может сменить санатора.