Доходность облигаций банка «Пересвет» выросла до 224%

На Московской бирже доходность облигаций банка «Пересвет» с погашением 22 июня 2017 г. взлетела с 51,23% до 224,77%, сообщает ТАСС. Цена данного выпуска упала с 82,59% от номинала до 49,55% от номинала.

21 октября Банк России ввел в «Пересвет» временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения.

Московская биржа торги по бумагам банка ограничивать не собирается, сказал сотрудник пресс-службы биржи. «Назначение временной администрации не является причиной для введения ограничений на обращение ценных бумаг эмитента», - объяснил собеседник агентства.