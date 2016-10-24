Петербург примет меры для возврата денег городских предприятий из «Пересвета» – власти

Правительство Санкт-Петербурга намерено принять все необходимые меры, чтобы вернуть деньги городских предприятий из банка «Пересвет», заявил журналистам руководитель городского комитета по финансам Алексей Корабельников.

«Не думаю, что это как-то повлияет на наши доходы. "Пулково" обязуется в полном объеме перечислять (городу) те доходы, которые получает. С ситуацией с банком мы будем разбираться. Предпримем все необходимые меры, чтобы деньги, которые были размещены нашими предприятиями, получить из банка», – сказал он.

В настоящий момент комитет собирает информацию об общем количестве средств, размещенных в банке предприятиями города. «В ближайшее время будет конкретика», – добавил он, уточнив, что пока ни одна компания не обращалась за помощью в комитет.

Касаясь ситуации с АО «Аэропорт "Пулково", Корабельников сообщил, что у компании в банке "Пересвет" были размещены временно свободные средства. "Это не те средства, которые задействованы в операционной деятельности. У нас нет никакой обеспокоенности. Конечно, определенные трудности могут быть. Мы их будем обсуждать", – сказал он.

ЦБ с 21 октября назначил временную администрацию по управлению банком «Пересвет» сроком на шесть месяцев в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам.

Русская православная церковь контролирует 49,7% банка «Пересвет», 24,4% принадлежат АО «Экспоцентр» (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата), глава правления и миноритарный акционер Александр Швец – 12,8% банка, Павел Панасенко через ООО «Внуково-инвест» – 1,7%.