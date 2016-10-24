«Дочки» «Интер РАО» не хранили деньги в банке РПЦ «Пересвет»

Дочерние структуры «Интер РАО» не хранили деньги на счетах в банке «Пересвет», сообщил ТАСС представитель «Интер РАО». По его словам, информация в газете «Ведомости» не соответствует действительности и сейчас у компании нет каких-либо проблем с расчетно-кассовым обслуживанием.

Деньги на счетах в банке РПЦ держала «Интер РАО – электрогенерация», говорил «Ведомостям» источник, близкий к компании, и источник на банковском рынке. Сейчас на ее сайте сказано, что расчетный счет у нее открыт в Газпромбанке, однако из архива следует, что раньше он был в «Пересвете». По словам собеседника, компания держала в «Пересвете» 15 млрд руб. Представитель «Интер РАО» и «Ведомостям» указал, что у группы нет «проблем, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием».

По данным «Ведомостей», в конце 2015 г. «Русгидро» (один из акционеров «Интер РАО») держала на счетах и депозитах в «Пересвете» чуть менее 8 млрд руб. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. ТАСС в пресс-службе «Русгидро» сказали, что компания не имеет остатков средств на расчетных и депозитных счетах в банке «Пересвет». «Между тем, учитывая финансовую стабильность и высокий уровень доверия к акционерам банка, отдельные дочерние и зависимые общества, входящие в группу "Русгидро", размещали средства в депозиты банка. Объем остатков средств в банке на момент введения в нем временной администрации не повлияет на финансовую устойчивость группы "Русгидро", – сказал сотрудник пресс-службы. В компании надеются, что совместные действия Банка России и акционеров банка "Пересвет" позволят найти решение финансовых проблем банка в сложившейся ситуации.

По данным СПАРК на конец 2015 – середину 2016 г., депозиты или расчетные счета в банке имели другие энергокомпании: «Мосэнергосбыт» и «Саратовэнерго» («дочки» «Интер РАО»), «РАО ЭС Востока» и Ленинградская ГАЭС («Русгидро») и Мосэнергобиржа, писали утром «Ведомости».