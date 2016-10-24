Офисы банка «Пересвет» в понедельник открыты

24 октября московские офисы банка «Пересвет» открылись, но клиенты могут там получить только выписку по счету. Все операции банка приостановлены, сказал ТАСС представитель головного офиса кредитной организации.

С 21 октября ЦБ ввел в банке «Пересвет» временную администрацию сроком на полгода. Это решение регулятор связал с «неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения». Временная администрация изучит финансовое положение банка. Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Банк России проводит консультации с акционерами и крупнейшими кредиторами АКБ «Пересвет» «в целях определения дальнейших перспектив деятельности кредитной организации».

Офисы «Пересвета» в Москве и Петербурге в прошлую пятницу были закрыты.

18 октября стало известно, что банк ввел ограничение на выдачу вкладов физлиц. «Интерфакс» сообщил, что клиенты могут снять не более 100 000 руб. или $1500. В колл-центре ситуацию связали с возникшим ажиотажем: на прошлой неделе «Дождь» сообщил об исчезновении предправления банка Александра Швеца, в компании эту информацию опровергли: Швец болен и лечится. В начале октября агентство Fitch сообщило по итогам изучения заемщиков банка, что «Пересвет» выдавал кредиты компаниям, не имеющим реальных активов, и что портфель таких кредитов в «Пересвете» уже сопоставим с половиной капитала банка. Также агентство выяснило, что у многих заемщиков «имеются некоторые признаки аффилированности друг с другом либо с акционерами или менеджментом банка». 19 октября стало известно, что Fitch поместило рейтинг банка на пересмотр с негативным прогнозом. Fitch изучает ситуацию в банке «Пересвет» и уже 21 октября или до 24 октября намерено представить рынку свой прогноз по кредитной организации.

Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат) контролирует 49,7% уставного капитала банка. Еще 24,4% банка принадлежит ЗАО «Экспоцентр», которое контролируется Торгово-промышленной палатой РФ. Швец владеет долей в 12,8%. Виктор Литвяков контролирует 4,98%, Лидия Макеева – 4,5%, Павел Панасенко через ООО «Внуково-инвест» – 1,7%.