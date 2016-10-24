ЦБ и АСВ перед санацией будут проверять близкие к банку структуры

Центробанк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), перед тем как принимать решение о санации банка, будут оценивать финансовое состояние участников группы данного банка и связанных с ним структур, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, правительство обсуждает на данный момент соответствующий законопроект.

Если поправки будут одобрены, то представители ЦБ и АСВ получат доступ во все помещения этих организаций и к любым их документам, а также смогут запрашивать у их сотрудников любую информацию, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.