Отозвана лицензия у Кубанского универсального банка

Банк России с 27 октября 2016 г. отозвал лицензию у краснодарского ООО «Коммерческий банк «Кубанский универсальный банк»». По данным отчетности на 1 октября, по величине активов он занимал 377-е место в банковской системе страны. Организация является участником системы страхования вкладов.

Кубанский универсальный банк размещал средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующие рискам резервы на возможные потери, объясняет пресс-служба ЦБ. «Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности», – сообщил регулятор.