Brent подешевела до $44,55 за баррель

К 8.10 мск январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $44,55 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому же моменту стоили $43,34 за баррель. Котировки нефти теряют около 3% на информации о вероятной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как отмечает «Интерфакс», считается, что в случае его победы экономика США может пострадать и спрос на нефть может упасть. Трамп обещал сделать ставку на протекционизм во внешней политике, что может вызвать виток «торговых войн» с Китаем и подорвать спрос на нефть.

Японский Nikkei 225 рухнул на 4,76%, китайский Shanghai Composite снижается на 1,32%, корейский KOSPI - на 2,92%. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 3,5-4,1%, отмечает «Прайм». Наибольшее падение в 4,3% демонстрирует фьючерс на индекс Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 падает на 4,1%, фьючерс на индекс DJIA опускается на 3,51%.

Курс мексиканского песо за несколько минут обвалился на 7,32%.