Акции частных тюрем сильно подорожали после победы Трампа

Акции двух частных пенитенциарных учреждений в США сильно выросли в цене в среду, после того как Дональд Трамп победил на президентских выборах, сообщает Bloomberg. Бумаги Corrections Corp. of America подскочили на 60% в начале торгов, а GEO Group – на 35%. По итогам дня рост составил 43,1% и 21,3% соответственно.

Резкое улучшение перспектив этих коммерческих учреждений аналитики объясняют тем, что в случае реализации обещаний Трампа депортировать миллионы незаконных иммигрантов понадобятся помещения для их содержания. Кроме того, в августе министерство юстиции США заявило, что будет постепенно расторгать контракты с частными тюрьмами. При Трампе эта политика будет отменена, полагают наблюдатели. Кроме того, на практике реализация планов по депортации иммигрантов столкнется со значительными юридическими проблемами, и Иммиграционно-таможенному управлению будет не хватать места для их содержания до момента возможной высылки из страны, написали в отчете аналитики Height Securities.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал депортировать незаконных иммигрантов, число которых оценивается в 11-12 млн. Непонятно, как он это будет делать, говорил ранее Майкл Томаски, главный редактор журнала Democracy и главный политический обозреватель The New York Review of Books: «Он будет разбивать семьи? Есть много семей, где, например, жена – гражданка США, а муж – иммигрант или бабушка приехала незаконно, а дети – граждане. Всей репрессивной машины КГБ не хватило бы, чтобы реализовать такой план».

Во время предвыборной кампании Трамп также пообещал посадить Хиллари Клинтон в тюрьму в случае своей победы. На его митингах присутствующие порой скандировали: «Запри ее [в тюрьме]».

На торгах в среду подорожали не только акции частных тюрем, выросл американский фондовый рынок в целом. Если в ночь на среду, когда по мере объявления результатов голосования по штатам стали расти шансы Трампа на победу, фьючерс на S&P 500 упал на максимально возможные 5%, после чего торги были приостановлены, то по итогам регулярной сессии индекс вырос на 1,1%. Dow Jones поднялся на 1,4%. Участников рынка несколько успокоили выступления самого Трампа и Клинтон по итогам выборов. Он заявил, что будет президентом для всех американцев, она подчеркнула важность спокойной передачи власти новому президенту.