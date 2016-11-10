Индекс Dow Jones установил исторический максимум второй день подряд

Индекс Dow Jones в начале торгов на американском фондовом рынке вырос на 0,96% и достиг отметки в 39 382,16 пункта, тем самым был установлен новый исторический максимум. Накануне 9 ноября Dow Jones также вырос до рекордного исторического уровня - 39126,29 пункта.

На президентских выборах США победил миллиардер Дональд Трамп, он смог обойти экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Инвесторы встретили сообщение о победе Трампа в негативном ключе. Накануне фьючерсы на S&P 500 теряли около 5%. «Однако с открытием торгов в США Америка окончательно отыграла просадку и двинулась по направлению к историческим максимумам. Эйфория продолжилась и сегодня. Подобно ситуации вокруг Brexit, инвесторы переосмыслили происходящее», - пояснила эксперт «БКС Экспресс» Оксана Холоденко.