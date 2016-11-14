Убыточность ОСАГО превышает 150% в 30 российских регионах – ЦБ

На данный момент приблизительно в 30 российских регионах комбинированный коэффициент убыточности ОСАГО превышает 150%. С таким заявлением выступил руководитель департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.

«То есть операции ОСАГО компаниям на этих территориях невыгодны. Время, когда убыточность в ОСАГО составляла 20-40%, прошло», - сказал он.

ОСАГО стало невыгодным из-за того, что суды все чаще в спорах принимают решения не в пользу страховых компаний. Помимо этого появились недобросовестные автопосредники, страховые компании стали хуже выплачивать возмещения, пояснил Жук.