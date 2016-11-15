ЦБ и кредиторы «Пересвета» обсуждают санацию банка

Банк России совместно с кредиторами банка «Пересвет» рассматривает возможность санации кредитного учреждения, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев в кулуарах встречи банкиров с руководством Банка России.

«ЦБ вместе с основными кредиторами рассматривает варианты финансового оздоровления банка "Пересвет". Дополнительные комментарии преждевременны», – сказал Поздышев.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что если ЦБ, АСВ, собственники и крупнейшие кредиторы договорятся, то санатором с высокой долей вероятности станет банк ВБРР, в котором 84,7% принадлежит «Роснефти».

АСВ сообщало, что за выплатой страхового возмещения могут обратиться 9500 вкладчиков банка «Пересвет» на сумму около 6,3 млрд руб., в том числе около 100 индивидуальных предпринимателей на сумму около 11,4 млн руб.

Как выяснили «Ведомости», большую часть вкладов в принадлежащем РПЦ банке «Пересвет» держали VIP-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб., но исходя из данных отчетности на 1 октября страховые выплаты вкладчикам могут составить лишь около 7,4 млрд руб., уточнил представитель АСВ. У банка 14 000 вкладчиков, говорит он, но сколько из них хранили в банке свыше 1,4 млн руб., уточнить не смог – это станет понятно после того, как будет сформирован реестр вкладчиков.

Лицензия у «Пересвета» не отозвана, но выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 7 ноября: страховой случай наступил на прошлой неделе, когда ЦБ ввел в банк временную администрацию и наложил мораторий на выплаты его кредиторам.