Доля кредитов Сбербанка с пересмотренными условиями по итогам III квартала достигла 21,6% портфеля

Доля кредитов Сбербанка России с пересмотренными условиями на конец третьего квартала достигла 21,6% от совокупного портфеля, говорится в отчете банка по МСФО. Объем подобных ссуд составил на конец сентября 4,12 трлн руб.

Некоторые аналитики до публикации отчета по МСФО в своих обзорах обращали внимание на ожидания по динамике таких кредитов, доля которых итогам второго квартала составляла около 20% от портфеля.

В своем отчете Сбербанк указывает, что впервые отразил в материалах два вида кредитов с пересмотренными условиями - модифицированные и реструктурированные.

В документе поясняется, что модифицированные ссуды представляют собой кредиты, условия которых были пересмотрены из-за изменения рыночных условий, кредитного продукта или по запросу клиента. Такие кредиты также могли быть реклассифицированы из реструктурированных в случае выполнения определенных условий.

Реструктурированными являются такие кредиты, по которым условия были изменены вынужденно. В частности, это может быть изменением условий обслуживания долга в пользу заемщика в связи с отсутствием у него возможности исполнять обязательства.

Доля реструктурированных кредитов у Сбербанка составила 6,2% от совокупного портфеля, или 1,191 трлн руб. на 30 сентября 2016 г. по сравнению с 1,231 трлн на 30 декабря. С начала года по конец третьего квартала объем реструктурированных ссуд сократился на 3,2%.

В то же время за тот же период объем кредитов с пересмотренными условиями вырос с 3,424 до 4,12 трлн руб., или на 16,9%. Основной рост этого показателя обеспечили модифицированные кредиты, объем которых, по расчетам «Интерфакса», увеличился с начала года по 30 сентября на 33,6%- до 2,929 трлн руб.

Доля неработающих кредитов в совокупном портфеле Сбербанка за третий квартал по сравнению со вторым практически не изменилась и составила 4,9%. Объем кредитного портфеля банка по МСФО на конец третьего квартала составил 17,8 трлн руб.