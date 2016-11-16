Лизинговая компания «Европлан» объявила SPO

Лизинговая компания «Европлан», на основе которой финансовая группа «Сафмар» (управляет активами семьи Гуцериевых — Шишханова) консолидирует свои пенсионные, страховые и лизинговые активы, объявила о проведении размещения акций по открытой подписке, следует из данных, размещенных на сервере раскрытия информации.

Количество размещаемых акций – 125,985 млн, номинальная стоимость бумаг – 0,67 руб. Акционеры «Европлана» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (отсечка – 19 сентября 2016 г.).

«Цена размещения акций определяется советом директоров эмитента исходя из рыночной стоимости акций и не может быть ниже их номинальной стоимости», – указывается в раскрытии. Дата размещения определяется руководством компании.

На закрытии торгов Московской биржи во вторник цена одной акции компании составляла 746 руб. за бумагу (капитализация – 17,1 млрд руб.).

«Мы планируем для оплаты технической эмиссии внести в «Европлан» принадлежащие нам акции ВСК, а также 100% акций НПФ «Сафмар». В результате мы планируем создать публичную компанию с капитализацией свыше 60 млрд руб. и рейтингом не ниже BB-. Подобной финансовой структуры на российском рынке нет», — говорил Микаил Шишханов в интервью РБК.