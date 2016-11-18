Без лицензии остался московский Олма-банк

Банк России с 18 ноября отозвал лицензию у московского ООО «Инвестиционно-коммерческий банк «ОЛМА-Банк». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября банк занимал 611-е место в банковской системе страны.

Пресс-служба ЦБ объяснила, что за последний год Олма-банк не раз нарушал банковское законодательство и нормативные акты Банка России. Он допустил снижение в течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера, установленного частью седьмой статьи 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Руководство и собственники банка не приняли мер по увеличению собственных средств банка до 300 млн руб., установленных законом, и не решили поменять статус банка на небанковскую кредитную организацию. «На основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Банком России исполнена обязанность по отзыву у ИКБ «ОЛМА-Банк» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.