Бинбанк и «МДМ банк» завершили объединение

Бинбанк и «МДМ банк» завершили объединение. Об этом говорится в сообщении Бинбанка. «В следующем году мы продолжим интеграционное и технологическое совершенствование объединенного банка, после чего будем готовы к новым сделкам по слиянию и поглощению», - приводятся в сообщении слова предправления Бинбанка Микаила Шишханова.

Объединение произошло на базе «МДМ банка», кредитная организация продолжит работать под брендом Бинбанка.

Активы кредитной организации составили около 1,1 трлн руб., капитал - 90 млрд руб., средства частных лиц - около 530 млрд руб.

Председателем правления объединенного Бинбанка стал Шишханов, первыми зампредседателя правления назначены Александр Лукин и Петр Морсин, заместителем председателя правления - Алексей Китаев. Основными собственниками «МДМ банка» и Бинбанка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.