Народный банк Китая остановил рекордное по продолжительности ослабление юаня

Народный банк Китая 22 ноября повысил справочный курс юаня к доллару США на 0,3% с уровня понедельника – до 6,8779 юаня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times. До этого регулятор ослаблял курс юаня 12 сессий подряд, это рекордный по продолжительности период снижения. За это время юань снизился к доллару на 2,2%, до минимума с июня 2008 г.

На торгах в Шанхае, где курс может отличаться от справочного на 2% в любую сторону, юань прибавил 0,06%, повысившись до 6,89 за доллар. Офшорный юань (китайская нацвалюта, торги которой осуществляются за пределами материкового Китая и которая не привязана к справочному курсу) 22 ноября также подорожал менее чем на 0,1% до 6,9097 за доллар.