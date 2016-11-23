Brent торгуется на уровне $48,97 за баррель

К 8.38 мск среды январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $48,97 за баррель. К этому же времени цена декабрьских фьючерсов на WTI в Нью-Йорке была на уровне до $47,97 за баррель. Котировки слабо снижаются в среду на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг соглашения стран ОПЕК о снижении добычи, после того как прошедшие в Вене консультации не сняли всех сохраняющихся разногласий, отмечает «Интерфакс». Также на объемы торговли контрактами влияет приближающийся выходной в США - День благодарения.

Принятие окончательного решения отложено до 30 ноября. Это значит, что неопределенность сохранится до середины следующей недели, и участники рынка в этой ситуации проявляют осторожность, объясняет агентство.

В Вене участники ОПЕК приблизились к заключению соглашения, но основным препятствием остается отказ Ирака и Ирана сокращать производство. Они оспаривают показатели добычи, которые предполагает использовать ОПЕК в качестве базы для соглашения. Иран считает, что имеет право восстановить упавшую добычу после снятия со страны международных санкций, а властям Ирака требуются средства на продолжение борьбы с «Исламским государством» (запрещено в России).

Все еще не согласованные детали сделки будут обсуждаться теперь, скорее всего, уже на самой конференции ОПЕК 30 ноября, пишет The Wall Street Journal. Ожидается, что при этом соглашение будет рассчитано на полгода, а не на год, как предполагалось ранее. ОПЕК обсуждает снижение производства на 4,0-4,5% (около 1,2 млн баррелей в день) для всех стран, кроме Ливии и Нигерии, говорят источники Reuters.

Аналитики Commerzbank считают, что из-за разногласий между странами в итоге всеобъемлющее соглашение заключить не удастся.

В конференции 30 ноября примут участие министры нефтяной промышленности входящих в картель государств. В сентябре государства ОПЕК договорились снизить совокупную добычу нефти до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Если сделка не состоится, это негативно повлияет на цены, в которые уже заложена высокая вероятность заключения соглашения, говорят участники рынка.