Цена золота опустилась ниже $1200 за унцию впервые с февраля

Стоимость золота в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась ниже $1200 за тройскую унцию впервые с февраля 2016 г. Таким образом рынок отреагировал на рост индексов на фондовом рынке США, на позитивные статистические данные. Помимо этого трейдеры ожидают повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США на заседании в декабре.

Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 1,3% до $1195,90 за унцию.

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