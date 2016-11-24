Brent торгуется на уровне $48,96 за баррель

К 9.00 мск четверга январские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $48,96 за баррель, январские фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке – $48,03 за баррель. На NYMEX объем торгов в четверг значительно ниже обычного в связи с Днем благодарения, отмечает «Интерфакс».

В среду котировки снизились на 0,1–0,3% после трех дней роста на фоне сомнений в способности ОПЕК заключить эффективное соглашение по снижению добычи нефти. В частности, нет ясности в отношении позиции Ирана. Ирак заявил о готовности сократить производство вместе с другими членами картеля.

В четверг котировки замерли в ожидании новостей от ОПЕК, которая на будущей неделе должна провести решающие переговоры по соглашению о снижении добычи. На рынок давит также дорожающий доллар, который поднялся в среду к корзине мировых валют на 1%, до максимума с 2002 г., а в четверг укрепляется к иене на 0,2%, достигнув максимальных за полгода 112,71 иены.

Если Ирак и Иран, настаивающие на своей особой позиции, примут участие в соглашении ОПЕК, это повышает шансы на заключение такой сделки, которая сможет сбалансировать предложение и спрос на рынке ко второй половине 2017 г., сказал The Wall Street Journal стратег TD Securities Барт Малек. Еще одним фактором риска для цен «Интерфакс» называет позицию России и других не входящих в картель стран, которые пока окончательно не определились, как они будут поддерживать соглашение, если оно будет заключено.

Встреча стран, входящих и не входящих в ОПЕК, планируется на 28 ноября, и страны – члены ОПЕК будут принимать 30 ноября свое решение о возможном сокращении добычи уже с учетом позиции независимых производителей – России, Мексики, Азербайджана. Москва ранее неоднократно заявляла, что готова только заморозить добычу на нынешнем уровне, но не снижать ее. По мнению аналитиков, Эр-Рияд может посчитать это недостаточным.