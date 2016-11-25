Brent подешевела до $48,53 за баррель

К 8.50 мск пятницы январские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $48,53 за баррель, январские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - $47,59 за баррель. Котировки снижаются на фоне укрепления доллара на торгах в Азии, отмечает «Интерфакс». Участники рынка по-прежнему проявляют осторожность в ожидании решения стран ОПЕК по вопросу о снижении добычи.

В пятницу доллар дорожал к иене на 0,3% до 113,90 иены, с 4 ноября его курс к японской валюте вырос уже на 10%. При этом в целом активность на рынках ниже обычной из-за праздников в США.

Саудовская Аравия поддерживает в ходе переговоров в ОПЕК амбициозный план по сокращению коллективной квоты до 32,5 млн баррелей в день, то есть более чем на 1,1 млн б/д по сравнению с октябрьским уровнем добычи, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Эр-Рияд также предлагает, чтобы не входящие в ОПЕК страны, включая Россию, сократили свое производство еще на 500 000-600 000 баррелей в день. В частности, ОПЕК хотел бы добиться от России сокращения на 300 000 баррелей - с текущей отметки более чем в 11 млн, передает «Интерфакс».

В среду на конференции в Вене 14 стран - членов ОПЕК должны будут подписать соглашение о снижении производства, призванное восстановить баланс спроса и предложения на рынке, однако пока квоты для каждой из стран не согласованы. В понедельник там же пройдут консультации с не-членами ОПЕК.

Цены на нефть рухнут, как и доверие к ОПЕК, если договоренности не удастся довести до конца, пишет Financial Times. Большинство участников рынка склоняются к тому, что какое-то соглашение в любом случае будет подписано - вопрос в том, насколько оно будет эффективным.