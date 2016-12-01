Президент Goldman Sachs может возглавить бюджетный офис администрации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить пост главы бюджетного управления в своей администрации президенту Goldman Sachs, главному операционному директору Гэри Кону. Об этом сообщает Reuters со ссылкой переходную администрацию. Ранее такую возможность не исключали собеседники Politico.

Накануне Трамп встретился с Коном, тема встречи не сообщалась. Собеседники Bloomberg, близкие к переходной администрации, говорят, что роль финансиста в администрации пока не определена. Не исключено, что ему может быть предложен пост главы Казначейства. По данным Dow Jones, ранее Кон говорил о том, что, возможно, покинет свой пост в Goldman Sachs.

Главой американского Минфина Трамп планирует назначить бывшего партнера Goldman Sachs Стивена Мнучина. Мнучину 53 года, и он может стать уже третьим бывшим сотрудником Goldman Sachs на посту министра финансов США после Роберта Рубина (1995-1999) и Генри Полсона (2006-2009).

Советником Трампа по политической стратегии стал выходец из Goldman Sachs Стивен Бэннон.