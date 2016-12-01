Цена нефти Brent превысила $53 за баррель впервые с 19 октября

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 2,2% до $53,4 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ранее стоимость барреля Brent достигала $53 19 октября этого года.

При этом стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,57% до $50,71 за баррель.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже на 17:18 мск снизился на 47 коп. до 63,68 руб. Курс евро потерял 36 коп. и снизился до 67,63 руб.

Нефть дорожает на фоне решения, принятого на саммите ОПЕК о сокращении добычи нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. С 1 января 2017 г. страны ОПЕК снизят среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей.