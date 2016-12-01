Стоимость нефти марки Brent превысила $54 за баррель

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торговой сессии на Лондонской бирже на 19.26 мск увеличилась на 4,46% до $54,26 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз Brent дорожала до $54 за баррель 9 октября 2016 г.

При этом стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 4,15% до $51,49 за баррель.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже на 19.29 мск снижался на 40 коп. до 63,76 руб. Курс евро потерял 26 коп. и снизился до 67,72 руб.

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне решения стран - членов ОПЕК о сокращении добычи нефти до 32,5 млн баррелей в сутки.