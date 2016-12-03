ЦБ опроверг информацию о хищении хакерами 2 млрд рублей

В пресс-службе Центробанка опровергли информацию о краже денег. Там заявили, что речь идет о хищениях со счетов частных банков за весь 2016 г.

«Информация о краже 2 млрд руб. с корсчетов Банка России в результате хакерской атаки не соответствует действительности. В обзоре финансовой стабильности, который был представлен накануне вечером, речь шла об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 г.», – заявили в пресс-службе.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что хакеры сняли 2 млрд руб. со счетов российских баков, которые хранили средства в Центробанке России.