Появилось видео визита Грефа в Сбербанк в костюме, симулирующем инвалидность

В интернете появилось видео, на котором запечатлен визит президента Сбербанка Германа Грефа в отделение банка в специальном костюме, который симулирует инвалидность.

Ранее в Сбербанке сообщили, что Греф лично протестировал сервисы банка для инвалидов. В специальном костюме, в котором Греф практически ничего не видел и не слышал, он обратился за получением кредита.

После эксперимента Греф заявил, что сотрудники банка иногда должны сами надевать такие костюмы, чтобы понимать, как воспринимают мир люди с ограниченными возможностями.