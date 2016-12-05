Brent торгуется на уровне $54,08 за баррель

К 9.05 мск 5 декабря февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $54,08 за баррель. К этому же моменту цена январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составляла $51,24 за баррель. На прошлой неделе за три сессии котировки нефти выросли на 14% на решении ОПЕК ограничить добычу, напоминает «Интерфакс». Сейчас ралли выдыхается из-за сомнений, что странам удастся успешно решить все проблемы, связанные с реализацией договоренности, считает агентство.

В понедельник участники рынка ждут подтверждений, что решение нефтедобывающих стран снизить с января производство способно в ближайшей перспективе сбалансировать спрос и предложение сырья. 10 декабря в Вене или Москве может пройти встреча участников ОПЕК с не-членами картеля, на которой будут финализированы договоренности о снижении ими добычи на 0,6 млн баррелей в сутки начиная с января.

Помимо России, которая уже заявила о готовности ограничить добычу, сократить производство могут Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн. Оман в выходные заявил о готовности поддержать картель, который снизит поставки суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки.

Ростом цен могут воспользоваться производители сланцевой нефти, предупреждает «Интерфакс». На позапрошлой неделе число нефтяных буровых в США вновь выросло на 3 единицы до 477, свидетельствуют очередные данные Baker Hughes, вышедшие в пятницу. С мая число буровых выросло, таким образом, на 161 штуку. По прогнозам, производство сырья в США в 2017 г. вырастет.