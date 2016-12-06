Дубинин вместо Улюкаева проведет внеочередное собрание акционеров ВТБ 8 декабря

Член наблюдательного совета Сергей Дубинин возьмет на себя функции председателя наблюдательного совета ВТБ вместо Алексея Улюкаева на внеочередном собрании акционеров банка 8 декабря, говорится в материалах ВТБ.

«В связи с невозможностью Улюкаева Алексея Валентиновича исполнять обязанности председателя наблюдательного совета банка ВТБ (ПАО) возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ВТБ, проводимом 8 декабря 2016 г., на члена наблюдательного совета банка Дубинина Сергея Константиновича», – говорится в решении набсовета банка.

Ранее президент ВТБ Андрей Костин сообщал, что правление банка рассматривает кандидатуру бывшего председателя ЦБ России и бывшего председателя наблюдательного совета ВТБ Сергея Дубинина в качестве нового главы набсовета банка.

Улюкаев был задержан 14 ноября, а 15-го уволен с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. В отношении его возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность).