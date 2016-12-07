Brent торгуется на уровне $53,78 за баррель

К 9.53 мск 7 декабря февральские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $53,78 за баррель. К этому же времени цена январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла $50,7 за баррель. Во вторник котировки сильно снизились на сомнениях в способности добывающих стран изменить баланс спроса и предложения на рынке, напоминает «Интерфакс».

С учетом недавнего взлета цен минэнерго США повысило прогноз добычи сланцевой нефти в США до 8,78 млн баррелей в сутки в 2017 г. против ноябрьского прогноза о 8,73 млн баррелей в сутки.

Во вторник American Petroleum Institute сообщил, что запасы нефти в США снизились более чем на 2 млн баррелей.

На настроения участников рынка также повлияли рост объемов добычи нефти в ноябре в странах ОПЕК и России до рекордного уровня и сомнения в способности стран ОПЕК соблюдать согласованные квоты на добычу. Так, большинство участников рынка склоняются к тому, что реальное сокращение производства будет значительно меньше, чем объявленные 1,2 млн баррелей в день. Саудовская Аравия предложила на январь скидки покупателям в Азии в $1,2, что свидетельствует о продолжающейся борьбе стран за долю на рынке, отмечает агентство.

Укрепление доллара во вторник также повлияло на цены, которые определяются в американской валюте.

Пока нет также ясности, какие из нефтедобывающих стран поддержат ОПЕK по итогам намеченных на субботу переговоров.

Министр энергетики России Александр Новак проведет в среду совещание с руководителями крупнейших нефтяных компаний, чтобы обсудить сокращение добычи на 300 000 баррелей в сутки. Российским нефтяным компаниям потребуется время для выработки схемы и определения объемов снижения добычи, до 1 января этого сделать не получится, сообщил журналистам директор департамента добычи газа и транспортировки нефти и газа министерства энергетики Александр Гладков.