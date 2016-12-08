Дыра в банке «Пересвет» составляет 35,1 млрд рублей

Превышение обязательств над активами московского банка «Пересвет» оценивается в 35,082 млрд руб. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра о фактах деятельности юридических лиц, передает ТАСС. Такие данные были приведены на 1 декабря 2016 г.

Выплаты вкладчикам предположительно превысят 6 млрд руб. 21 октября Центробанк России назначил в «Пересвете» временную администрацию. Регулятор также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Банк «Пересвет» работает с октября 1992 г. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)», 13% - у ООО «Содействие», 24% - у АО «Экспоцентр».