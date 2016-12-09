Brent торгуется на уровне $54,07 за баррель

К 9.18 мск пятницы февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $54,07 за баррель. К этому же моменту цена январского фьючерса на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла $51,18 за баррель. Котировки слабо растут в ожидании переговоров с ОПЕК других нефтедобывающих стран, которые могут присоединиться к соглашению о снижении добычи, отмечает «Интерфакс». Россия и Оман уже заявили, что готовы поддержать картель.

В субботу в переговорах обещали участвовать пока не все из 14 приглашенных стран. Точно приедут в Вену представители России, Азербайджана, Казахстана, Мексики, Омана, этот список еще может пополниться.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил по национальному телевидению, что договорился с Ираном организовать в I квартале 2017 г. встречу лидеров стран, входящих и не входящих в ОПЕК, чтобы обсудить стратегию действий на нефтяном рынке.

Соглашение ОПЕК может оказаться неэффективным, если страны будут нарушать квоты, предупреждает «Интерфакс». Если же оно будет работать в полном объеме и цены поднимутся, это может привести к росту добычи сланцевой нефти в США.

В пятницу, реагируя на решения Европейского ЦБ о продлении в сокращенных размерах программы количественного смягчения, укрепляется американский доллар. Он вырос к японской иене на 0,4% до 114,45.

Сразу после решения ОПЕК о снижении добычи цены выросли более чем на 15%, а затем упали в начале этой недели. «Стремительный 15%-ный рост цен на нефть был несколько избыточен, и на этой неделе рынок в основном оценивает и переваривает решение ОПЕК», - говорится в обзоре фирмы Ritterbusch & Associates.