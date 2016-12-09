Отзыв лицензии у М2М не скажется на деятельности головного «Азиатско-тихоокеанского банка»

«Азиатско-тихоокеанский банк» (АТБ) заверил, что отзыв лицензии у принадлежащего ему «М2М прайвет банка» не скажется на оперативной деятельности и дальнейшем развитии его бизнеса. Заявление кредитной организации цитирует «Прайм». «Стратегия АТБ предусматривает дальнейшее самостоятельное развитие направления по обслуживанию состоятельных клиентов с использованием технологических и продуктовых ноу-хау дочернего банка», - говорится в пресс-релизе.

В АТБ Напомнили, что М2М в основном специализировался на обслуживании богатых частных клиентов. Из-за того, что этой осенью некоторые клиенты решили вывести из банка крупные суммы вкладов, банк не успел компенсировать эти потери, нарушил ряд обязательных нормативов ЦБ, что, в свою очередь, привело к отзыву лицензии, сообщили в пресс-службе АТБ.

В октябре регулятор ограничил АТБ возможности по предоставлению поддержки М2М. «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО «М2М прайвет банк», предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», - говорилось в сообщении пресс-службы ЦБ об отзыве лицензии у М2М. «АТБ как крупнейший кредитор М2М рассчитывает вернуть часть осуществленных в М2М инвестиций в рамках конкурсного производства», - добавили уже в АТБ.