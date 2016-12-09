Индия собирается ввести в оборот пластиковые деньги

Правительство Индии планирует ввести в оборот денежные банкноты на пластиковой основе. С таким заявлением выступил министр финансов страны Арджун Рам Мегхвал.

«Было принято решение печатать банкноты на основе пластмассы или полимера. Процесс приобретения [материала] уже начат», - сообщил министр.

Резервный банк Индии планировал начать выпуск денег на полимерной основе еще в 2014 г. Тогда правительство собиралось ввести в оборот 1 млрд пластмассовых купюр номиналом 10 рупий ($0,15) в ряде городов.