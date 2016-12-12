ФАС одобрила покупку 12,5% «Согаза» структурой «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку 12,5% голосующих акций «Согаза» компанией «Газпром газораспределение», сообщает ФАС.

В совокупности с уже имеющимися в распоряжении «Газпром газораспределения» и аффилированных лиц акциями их доля в «Согазе» составит 33,69%.

Ранее представитель ФАС сообщал, что продавцом 12,5% «Согаза» выступает один акционер, но не уточнил, кто именно. Долей более 12,5% обладают «Газпромбанк управление активами» (19,4%), инвесткомпания «Аброс» (32,3%) и компания «Кордекс» (12,5%). ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке сообщал, что продавец – «Кордекс».

Как выяснила «Новая газета», «Кордексом» владеет НАО «РСК-инвест», созданное в июле 2015 г., а сам «РСК-инвест» принадлежит Ксении Франк — дочери Геннадия Тимченко.

Тимченко был совладельцем «Согаза» с 2009 г., когда он приобрел долю в компании вместе с партнерами, имена которых не раскрывались. В 2012 г. его фонд Volga Resources выкупил их доли и стал владельцем 12,5%-ного пакета. Он контролировал 12,5% «Согаза» через «Кордекс», но в конце 2014 г. продал пакет. Об этом сообщил «Ведомостям» в марте 2015 г. председатель правления группы Сергей Иванов, не уточнив, кто стал новым владельцем.

Ксения Франк замужем за Глебом Франком — сыном гендиректора государственной судоходной компании «Совкомфлот» Сергея Франка. В 2014 г. попавший под санкции Тимченко продал Франку-младшему 30% компании «Русская аквакультура» (бывшее «Русское море»), которая торгует морепродуктами. Затем Франк продал все акции этой компании.