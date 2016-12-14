Brent торгуется на уровне $55 за баррель

К 8.37 мск среды февральские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,03 за баррель, январские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - $52,3 за баррель. Во вторник котировки немного подросли, в среду динамика изменилась после публикации данных о росте запасов нефти в США. American Petroleum Institute сообщил, что запасы нефти в США выросли на предыдущей неделе на 4,7 млн баррелей. Минэнерго США обнародует свои данные в среду, напоминает «Интерфакс».

Вечером во вторник котировки поддержали сообщения о том, что Abu Dhabi National Oil, Kuwait Petroleum Corp и Qatar Petroleum, выполняя взятые на себя в рамках соглашения стран ОПЕК обязательства, известили своих покупателей о снижении поставок сырья в январе. Таким образом, решения картеля начинают реализовываться на практике, отмечает агентство.