Brent торгуется на уровне $53,88 за баррель

К 8.39 мск четверга февральские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $53,88 за баррель. К этому же моменту цена январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составляла $50,95 за баррель. Федеральная резервная система США в среду изменила прогноз повышения ставок, что увеличило спрос на доллары и гособлигации США, и понизило – на сырье. Цены на нефть поддерживают данные о снижении запасов топлива в США, отмечает «Интерфакс». Минэнерго США сообщило, что на предыдущей неделе запасы нефти в стране снизились на 2,56 млн баррелей – сильнее, чем ожидал рынок.

В четверг курс доллара к корзине мировых валют вырос до 14-летнего максимума, он поднялся к иене до 117,47/$ против 115 до объявления о решении ФРС. Евро дешевеет на 0,2% и торгуется около $1,0512, до этого в ходе сессии европейская валюта падала до $1,0468. Доходность 10-летних госооблигаций США выросла до 2,58% с 2,44%. Укрепление доллара означает, что нефть становится дороже для покупателей вне США.

ФРС решила повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,5–0,75% годовых, на фоне роста инфляционных ожиданий и укрепления рынка труда ЦБ ожидает теперь три повышения ставки в 2017 г. против ожидавшихся ранее двух. Средняя ставка по федеральным фондам может составить 1,4% к концу будущего года и 2,1% – к концу 2018 г., и эти показатели выше прежних прогнозов Федрезерва.

Более высокие ставки могут негативно отразиться на темпах роста экономики развивающихся стран и, как следствие, на спросе на нефть. При этом уже сейчас Китай и другие emerging markets не наращивают импорт топлива прежними высокими темпами. Рост цен, ставший следствием решений стран ОПЕК, также может снизить спрос.

Внимание рынка по-прежнему приковано к недавней договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК о снижении мировой добычи нефти почти на 2% и ее возможным последствиям. Аналитики Commerzbank считают, что на фоне новых данных о росте производства в ОПЕК возникают серьезные сомнения, сможет ли картель снизить добычу так, чтобы ликвидировать избыточное предложение сырья. По их мнению, для этого уменьшение должно быть больше, чем объявленные 1,2 млн баррелей в день.