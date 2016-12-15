ВТБ улучшил прогноз по росту розничных кредитов

Розничный бизнес группы ВТБ в ближайшие три года будет развиваться, опережая рынок, заявили в пресс-службе банка. В компании ожидают, что кредиты вырастут примерно на 20% в год при росте сектора на 12%, ежегодный рост депозитов физлиц ожидается на уровне 21%.

Общий рост кредитного портфеля ВТБ составит 10% в год. Ежегодный рост кредитного портфеля юрлиц ожидается на уровне около 8%, что соответствует прогнозируемым темпам роста рынка кредитования юрлиц.

ВТБ планирует увеличивать средства клиентов на уровне около 14% в год. Средства юрлиц будут ежегодно расти на 9%, физлиц – на 21%. За счет этого доля фондирования от физлиц в структуре пассивов группы вырастет до 40%.

Группа подтвердила ранее озвученный прогноз по прибыли на ближайшую трехлетку: чистая прибыль в 2017 г. ожидается на уровне около 100 млрд руб., в 2018 г. – около 150 млрд руб. В 2019 г. ВТБ планирует заработать свыше 200 млрд руб.