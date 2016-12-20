Депутаты надеются завершить рассмотрение поправок о натуральных выплатах в ОСАГО в январе

Депутаты Госдумы рассчитывают закончить рассмотрение законопроекта о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой в обязательном автостраховании (ОСАГО) в январе 2017 г.

«Готовимся к большой работе в следующем году. <...> Рассчитываем, что в январе закон будет принят во втором и третьем чтении», - заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Ранее зампред Банка России Владимир Чистюхин говорил, что рассчитывает на то, что поправки в закон об ОСАГО вступят в силу с 1 марта 2017 г.

На этапе подготовки ко второму чтению депутаты ожидают от Банка России проектов ряда подзаконных актов. Планируется, что в этих документах будут определены требования к страховым компаниям, их ответственность за выполнение обязательств перед автовладельцами, требования к станциям технического обслуживания и ответственность за ненадлежащий ремонт, а также будет предусмотрено регулирование этого рынка. «В будущем мы надеемся, что будет создан реестр соответствующих станций техобслуживания, которые автовладелец может выбирать, если он попадет в ДТП», - отметил Аксаков.

По его мнению, поправки в законопроект должно вносить правительство, «поскольку это их предложения и Центрального банка». «Они должны нести за них ответственность, а мы спрашивать с них за то, что они предложили», - заключил глава комитета.

Проект закона о натуральных выплатах в ОСАГО, подготовленный депутатами, был принят Госдумой в первом чтении. В правительственном заключении на законопроект был сформулирован ряд условий, которые необходимо учесть при подготовке документа ко второму чтению.

Ранее Аксаков, выступая на рабочей группе, заявил, что экспертное обсуждение всех предложений по данному законопроекту состоится в Госдуме 10 января 2017 г. В круглом столе примут участие представители ЦБ, страховых компаний, «Синих ведерок» и Общества защиты прав потребителей.