Выплаты вкладчикам Межрегионального клирингового банка начнутся не позднее 12 января

С учетом новогодних праздников выплаты вкладчикам Межрегионального клирингового банка начнутся не позднее 12 января 2017 г., сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). До указанной даты АСВ сообщит о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Банки-агенты будут выбраны до 28 декабря.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. По банковскому вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 22 декабря.

Ранее сообщалось, что Банк России с 22 декабря отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк "Межрегиональный клиринговый банк"» (МКБ). По данным отчетности, по величине активов на 1 декабря МКБ занимал 487-е место в банковской системе страны. Организация является участником системы страхования вкладов.